Niemcy wstrzymują eksport broni do Turcji

Maas zauważył, że Niemcy wprowadzały restrykcyjne ograniczenia eksportu broni do Turcji już od 2016 roku, a zwłaszcza po tureckiej ofensywie na Afrin w marcu 2018.

Mimo to w 2018 roku Niemcy wysłały do Turcji broń za 242,8 mln euro, co stanowi jedna trzecią wartości ogólnego eksportu niemieckiej broni w ubiegłym roku, która wyniosła 770,8 mln euro.

Tylko w ciągu czterech pierwszych miesięcy tego roku do Ankary Niemcy wyeksportowały broń za 184,1 mln euro.

Ogłoszone przez Maasa wstrzymanie eksportu broni nie zostało jeszcze wprowadzone w życie.