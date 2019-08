Nadal nie widać końca wojny domowej w Syrii

Taki wniosek wysnuć można z krótkiego oświadczenia amerykańsko-tureckiego w sprawie ustanowienia tzw. strefy pokoju po syryjskiej stronie granicy z Turcją, na wschód od Eufratu. Jest to obszar kontrolowany przez YPG, kurdyjską organizację wspieraną przez Amerykanów, gdyż to jej bojownicy w znaczącym stopniu przyczynili się do pokonania ISIS, czyli Państwa Islamskiego.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan groził raz po raz inwazją swej armii. Ostatni raz kilka dni temu, w chwili gdy w Ankarze toczyły się już negocjacje z udziałem Jamesa Jeffreya, pełnomocnika Waszyngtonu do spraw Syrii.

Realizacja takiej groźby prowadziłaby niechybnie do zbrojnej konfrontacji amerykańsko-tureckiej w Syrii. Doszło jednak do porozumienia. Niewiele o jego treści wiadomo poza tym, że powstanie strefa buforowa pomiędzy granicą Turcji a siłami YPG. Utworzone ma tam też zostać wspólne centrum dowodzenia.

Nie wiadomo jednak nic o szerokości tej strefy ani też kto miałby sprawować nad nią kontrolę. Zdaniem YPG strefa powinna sięgać nie więcej niż 5 km w głąb kurdyjskiego terytorium. Ankara mówiła o 32 km pod bezpośrednią kontrolą Turcji. Miałaby też objąć ważne kurdyjskie miasta jak Kobane czy Amuda. Oznaczałoby to koniec marzeń Kurdów z YPG o niezależności, a w przyszłości o niepodległości i być może utworzeniu jednego państwa z Kurdami z Iraku. Realizacji takiego scenariusza nie chce także Waszyngton, ale nie chce też, aby Turcja rozdawała karty w Syrii w porozumieniu z Rosją i Iranem.

– Nie poznamy zapewne treści amerykańsko-tureckiego porozumienia, gdyż obie strony pragną uniknąć oskarżeń, że jedna z nich ustąpiła drugiej – mówi „Rzeczpospolitej" prof. Ilter Turan z uniwersytetu Bilgi w Stambule. Jego zdaniem Amerykanie, mając do wyboru YPG czy Turcję, opowiedzą się w końcu za sprawdzonym sojusznikiem z NATO.

Sytuację komplikuje jednak fakt, że nie jest jeszcze rozstrzygnięta sprawa amerykańskich sankcji wobec Turcji po nabyciu nowoczesnych rosyjskich systemów antyrakietowych S-400. Waszyngton unieważnił już kontrakt na dostawę setki F-35, ale grozi dalszymi sankcjami.

Brytyjski „Guardian" sugeruje, że amerykańsko-tureckie porozumienie jest próbą pozyskania czasu i swego rodzaju myśleniem życzeniowym, że prowadzić może do rozwiązania problemu.

Zapewne nie może, gdyż Turcy mają plan niemożliwy do zaakceptowania przez YPG oraz USA. Chodzi o plany osadnictwa w nowej strefie bezpieczeństwa na terenach kurdyjskich uchodźców z Syrii, którzy znaleźli schronienie w Turcji. Miałoby to zmienić charakter etniczny tego regionu, co prowadzi prostą drogą do konfliktu.

W sumie amerykańsko-turecka umowa może mieć jednak pewien wpływ na losy syryjskiej wojny domowej. Turcy muszą się liczyć ze stanowiskiem USA, uczestnicząc w negocjacjach dotyczących Syrii zapoczątkowanych w Astanie (obecnie Nur-Sułtan) z inicjatywy Rosji z udziałem Iranu i ludzi Asada. Chyba że Donald Trump powróci do swego pomysłu wycofania wszystkich żołnierzy z Syrii. Wtedy YPG wydana zostanie na pastwę Turcji i niewykluczone, że szukać będzie pomocy u prezydenta Asada.