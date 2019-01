Chiny reagują na operację wojsk USA: Mamy rakiety AFP

Wojsko Chin poinformowało, że rozmieściło rakiety zdolne do niszczenia średnich i dużych okrętów. To reakcja na obecność amerykańskiego okrętu w pobliżu Wysp Paracelskich - grupy wysp, co do których roszczenia terytorialne wysuwają Chiny.