To dlatego w Kijowie krąży wiele spekulacji na temat powiązania Portnowa z oligarchą Igorem Kołomojskim, którego wielu ukraińskich analityków i publicystów uważa za szarą eminencję ukraińskiej polityki. To z jego telewizją przez wiele lat był związany Zełenski. Komentując w czwartek zarzuty, Poroszenko stwierdził, że rozpoczęta wobec niego sprawa karna „jest antyukraińska" i zasugerował, że została zainicjowana przez władze w Kijowie. Stwierdził, że dzięki porozumieniom udało się „powstrzymać rosyjską agresję".

W czwartek ukraiński parlament przedłużył na rok ustawę o „specjalnym statusie Donbasu". W przeciwnym wypadku, jak uważają politycy w Kijowie, mogłoby dojść do zerwania „porozumień mińskich" z winy Ukrainy, co by skutkowało zniesieniem części zachodnich sankcji wobec Rosji. Poza tym ustawa ta nie ma praktycznego znaczenia, ponieważ weszłaby w życie dopiero po wyborach samorządowych w tej części Donbasu, której obecnie Kijów nie kontroluje. Z kolei wybory, o czym ostatnio mówił w Paryżu Zełenski, mogą się odbyć dopiero po odzyskaniu przez Ukrainę kilkusetkilometrowego odcinka ukraińsko-rosyjskiej granicy. Na to jednak nie ma zgody Rosji, która odwołuje się do „porozumień" i nalega, by wykonywano je w kolejności, w której zostały zapisane. A tam czytamy, że odzyskanie granicy przez Kijów nastąpi pierwszego dnia po wyborach w Donbasie.