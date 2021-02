Kreml nie porzuci Donbasu

Ładunek wybuchowy eksplodował w jego samochodzie, założono go pod siedzeniem kierowcy. Wóz należał do dowódcy „pierwszego batalionu Ludowej Milicji" z Doniecka Siergieja Popowa (pseudonim Dlinnyj). Eksplozja nastąpiła przed ósmą rano, gdy Popow odwoził córkę do szkoły. Dziewczyna na szczęście została tylko lekko ranna, za to „Dlinnyj" jest cały czas operowany.

