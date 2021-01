Atom na Krymie. Już jest czy dopiero będzie?

W Kijowie po raz pierwszy przedstawiono „Białą księgę" wywiadu zawierającą oceny zagrożeń bezpieczeństwa państwa. W wielu krajach służby specjalne co roku publikują takie dokumenty, jednak nie wiadomo, czy dla ukraińskich będzie to jednorazowa broszura, czy też będą następne wydania.

„Region azowsko-czarnomorski uważany jest przez Moskwę za najważniejszy przyczółek do ekspansji w rejonie Morza Śródziemnego na Bliskim Wschodzie i na kontynencie afrykańskim" – przypomina Kijów. Na razie jednak „lotniskowiec" odgrywa polityczną rolę, gdyż „Rosja będzie wykorzystywać europejski lęk przed rozmieszczeniem w pobliżu granic UE broni ofensywnych". Cenę za to płacą mieszkańcy Krymu. „Rosja zamienia go w wielką bazę wojskową. Trwa zmiana struktury ludności półwyspu. Tatarzy Krymscy – jako »element nielojalny« – są wypychani na Ukrainę lub do Turcji. Polityka rozdzielania (państwowych) dotacji tworzy z wojskowych i ich rodzin społeczną oporę okupacyjnej władzy" – podsumowuje „Biała księga".