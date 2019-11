Demonstracja w Kijowie. "Żadnej kapitulacji przed Rosją"

W związku z planowanym szczytem, sześć lat po protestach na Majdanie, ludzie ponownie wyszli na ulice. Tym razem apelowali, by nie doszło do kapitulacji przed Moskwą.

- Wszelkie ustępstwa tylko pogorszyłyby sytuację. Nie można zawrzeć umowy z Putinem - powiedział 44-letni Andrij Sergujenko.

Demonstracja odbyła się mimo tego, że między państwami doszło do pewnych ustępstw. Rosjanie w tym tygodniu oddali trzy ukraińskie okręty wojenne, a we wrześniu doszło do dużej wymiany więźniów.

Ukraina i popierani przez Rosjan separatyści zgodzili się również na stopniowe wycofywanie wojsk z trzech wschodnich frontów.

- Działania Zełenskiego i jego ludzi, których celem jest wycofanie oddziałów, są prawdziwą kapitulacją. To nie jest normalne - oceniła 30-letnia Julia Nikołajenko, uczestniczka protestu.