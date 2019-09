Wybory w Izraelu. Jeśli Beniamin Netanjahu przegra, trafi do więzienia

Od wyniku wrześniowych wyborów parlamentarnych będzie zależało, czy Beniamin Netanjahu utrzyma się u władzy, czy trafi do więzienia. Do tej pory premier Izraela wydawał się niezatapialny.

Nie wiadomo, jak Beniamin Netanjahu spędził 20 lipca br. Izraelscy dziennikarze żartują, że podczas szabasowego posiłku zapalił drogie cygaro i wraz z żoną wzniósł toast jej ulubionym różowym szampanem. Jedno jest pewne – miał co świętować. W końcu osiągnął jeden ze swoich politycznych celów. Jak wyliczył Izraelski Instytut Demokracji, właśnie 20 lipca minął 4876. dzień (ponad 13 lat) sprawowania przez Netanjahu funkcji szefa rządu. Tym samym o 24 godziny pobił on historyczny rekord należący do Davida Ben Guriona.

W przeszłości „Bibi", jak nazywają Netanjahu Izraelczycy, lubił się porównywać do ojca założyciela państwa Izrael i jego pierwszego szefa rządu. Wydaje się jednak, że nie zapamiętał słów Ben Guriona, który stwierdził kiedyś, że „mąż stanu, dla którego władza nie jest celem, lecz środkiem służenia swojemu ludowi, musi ocenić swoją sprawność, cnoty i usposobienie, kiedy nadejdzie czas podjąć decyzję, czy nadal powinien być u steru, czy odejść...

