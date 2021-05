Izrael uznał wkraczanie do Gazy za niepotrzebne

Dr Musa uważa, że izraelskie wojska nie wkroczą do Gazy: – Wszystko, co chcą, mogą zrobić, atakując z powietrza i prowadząc ostrzał od morza i artyleryjski z lądu.

Po stronie izraelskiej słychać, że ofensywa lądowa to ostateczność. – To jak z opcją nuklearną w czasie zimnej wojny, nikt jej nie chce – mówi „Rzeczpospolitej" Eran Lerman, wiceszef Jerozolimskiego Instytutu Strategii i Bezpieczeństwa, emerytowany pułkownik wywiadu wojskowego.

Jak dodaje, Izrael nie chce być zmuszony do wkroczenia do strefy Gazy i zniszczenia Hamasu. Chce natomiast odzyskać efekt odstraszania.

Do tego zaś konieczne jest, podkreśla dr Lerman, spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim Hamas musi się przekonać, że stosowana przez niego przemoc jest bezużyteczna. – Wystrzeliwując tysiące rakiet, zabijają dziesięć osób, czyli nie są tak efektywni, jak by chcieli. Cena, którą zapłaci Hamas poprzez zniszczenie infrastruktury i stratę dowódców, musi być też na tyle duża, by wiele razy zastanowił się nad kolejnym atakiem. Dzięki temu możemy liczyć, że następne kilka lat będzie w miarę spokojne, jak po poprzednich wojnach – mówi Lerman.