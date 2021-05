Atak odwetowy Izraela po ostrzale ze Strefy Gazy

Wcześniej palestyńska organizacja Hamas postawiła Izraelowi ultimatum, domagając się wycofania sił bezpieczeństwa z terenu meczetu Al-Aksa. Rzecznik zbrojnego ramienia Hamasu Abu Obeida powiedział, że poniedziałkowy ostrzał to odpowiedź na izraelskie "przestępstwa i agresję" w Jerozolimie. - To wiadomość, którą wróg ma dobrze zrozumieć - oświadczył.

Abu Obeida zagroził kolejnymi atakami, jeżeli siły Izraela ponownie wkroczą na teren meczetu Al-Aksa lub dokonają wysiedleń palestyńskich rodzin z jednej z dzielnic wschodniej Jerozolimy.

Wcześniej izraelska policja użyła gazu łzawiącego, granatów hukowych oraz gumowych kul podczas starć z Palestyńczykami wokół meczetu Al-Aksa, uznawanego przez muzułmanów za trzecie najświętsze miejsce islamu. Do starć dochodzi od kilku dni. Aby doprowadzić do spadku napięcia izraelska policja zakazała Żydom odwiedzania placu przed meczetem Al-Aksa w czasie obchodów Dnia Jerozolimy.

Do wzrostu napięcia w Jerozolimie doszło w związku z planami wysiedlenia kilku rodzin palestyńskich z jednej z dzielnic we wschodniej Jerozolimie w wyniku orzeczenia sądu, który uznał, że prawo do ziemi, na której mieszkają Palestyńczycy, mają żydowscy osadnicy.