Rzecznik Merkel: Okazujemy pełną solidarność z Izraelem

Władze w Niemczech obawiają się, że w kraju tym może dochodzić do kolejnych protestów antyizraelskich w związku z konfliktem między Izraelem a Hamasem.

Seibert dodał, że rząd Niemiec okazuje "pełną solidarność" Izraelowi.

Wcześniej ambasador Izraela w Berlinie, Jeremy Issacharoff, wezwał władze Niemiec do ochrony społeczności żydowskiej w Niemczech.

- Konflikt na Bliskim Wschodzie nie ma nic wspólnego z Żydami mieszkającymi tutaj. Wzywam niemieckie władze, by zrobiły co mogą, by zapewnić bezpieczeństwo (żydowskiej) społeczności - powiedział dyplomata z Izraela w rozmowie z ARD.