Zawieszenie broni w Strefie Gazy

Według ministra zdrowia z Hamasu w wyniku ostrzałów rakietowych zginęło 32 Palestyńczyków, zaś w Izraelu leczeniu z powodu urazów lub doznanego stresu poddano 63 osoby.

Zawieszenie broni, którego jak dotąd nie potwierdził Izrael, zostało wypracowane wspólnym wysiłkiem Egiptu i ONZ.

Wysłannik ONZ na Bliski Wschód Nickolay Mladenov stwierdził, że zarówno ONZ, jak i Egipt włożyły wiele wysiłku, by zapobiec niebezpiecznej eskalacji napięcia w Strefie Gazy. Przyznał jednak, że nadchodzące godziny i dni będą krytyczne oraz wezwał obie strony konfliktu do maksymalnego wysiłku w celu zapobieżenia rozlewowi krwi.

#BREAKING: #Egypt and the #UN worked hard to prevent the most dangerous escalation in and around #Gaza from leading to #war. The coming hours and days will be critical. ALL must show maximum restraint and do their part to prevent bloodshed. The #MiddleEast does not need more wars