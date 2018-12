Polityk z Izraela chwali obozy reedukacyjne dla Ujgurów w Chinach

Parlamentarzysta Likudu Oren Hazan stwierdził, że w postaci obozów reedukacyjnych dla Ujgurów, które istnieją w Chinach, Chińczycy "znaleźli właściwe ramy prawne do zwalczania terroryzmu".

Parlamentarzysta rządzącego Izraelem Likudu zasugerował, że Izrael powinien utworzyć podobne obozy dla muzułmanów.

"Burzenie domów - Sąd Najwyższy powstrzymuje to. Deportowanie rodzin - już to tracimy" - napisał Hazan na Twitterze, odnosząc się do działań izraelskiego rządu zmierzających do karania rodzin osób skazanych za terroryzm.

"I wtedy dochodzimy do Chińczyków, którzy najwyraźniej znaleźli ramy prawne do walki z terroryzmem - ponieważ jestem pewien, że żadna konwencja, nawet genewska, nie sprzeciwia się w 2018 roku właściwej edukacji. Jestem za tym" - podkreślił parlamentarzysta.

Hazan w przeszłości wzbudził kontrowersje wpisem, w którym skrytykował izraelskiego aktora, Tsahiego Haleviego za poślubienie muzułmanki, Lucy Aharish. "Zatrzymać asymilację!" - napisał na Twitterze.

Z kolei w listopadzie Hazan nazwał parlamentarzystę Ilana Gilona, który porusza się na wózku, "półczłowiekiem".

W chińskich obozach reedukacyjnych dla Ujgurów muzułmanie są zmuszani do odstępowania od swoich wierzeń religijnych, potępiania siebie i swoich bliskich i wyrażania wdzięczności wobec Komunistycznej Partii Chin.

Chiny zaprzeczają, że takie obozy istnieją, ale przyznają, że przestępcy, którzy popełniają drobne wykroczenia są wysyłani do "centrów edukacyjnych i szkoleniowych", które pomagają im w rehabilitacji i ponownej integracji ze społeczeństwem.