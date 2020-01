Johnson: Gen. Sulejmani ma brytyjską krew na rękach

- Oczywiście potępiamy atak na irackie bazy wojskowe, w których stacjonują wojska koalicyjne - powiedział Johnson na forum Izby Gmin.

- Iran nie powinien powtarzać takich lekkomyślnych i groźnych ataków, musi zamiast tego dążyć do deeskalacji - dodał.

Na pytanie lidera opozycji, Jeremy'ego Corbyna, czy dysponuje jakimiś dowodami, które wskazywałyby, że atak USA, w którym zginął gen. Kasem Sulejmani, był legalny, Johnson odparł, że "nie należy do Wielkiej Brytanii rozstrzyganie legalności tej operacji".

- Większość rozsądnych ludzi przyjmie to, że USA mają prawo chronić swoich baz i swojego personelu - powiedział Johnson dodając, że Sulejmani dostarczał improwizowanych ładunków wybuchowych, które były wykorzystywane przeciwko brytyjskim żołnierzom.

- Ten człowiek miał krew brytyjskich żołnierzy na rękach - stwierdził Johnson.

Premier Wielkiej Brytanii zapewnił, że jego kraj będzie zmierzał do deeskalacji w regionie. - Jesteśmy zdeterminowani, aby zrobić co tylko można, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Iraku - podkreślił.