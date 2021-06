Wiceszef MSZ: Nie konsultuje się ustaw z innymi krajami

- Polska musi postępować właściwie w stosunku do ocalałych z Holokaustu, w przeciwnym razie ucierpią jej więzi z Izraelem - ostrzegł w czwartek wieczorem minister spraw zagranicznych Izraela Jair Lapid, w reakcji na przyjęcie przez Sejm nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisy, zdaniem strony izraelskiej, utrudniają osobom, które ocalały z Holokaustu, odzyskanie mienia przejętego przez Niemców.

W czwartek wieczorem Sejm przyjął projekt ustawy ustalający czasową granicę 30 lat, przewidując, że po tym czasie nie będzie można stwierdzić nieważności decyzji wydanej w postępowaniu administracyjnym z rażącym naruszeniem prawa, która była podstawą nabycia prawa lub stwarza uzasadnione oczekiwanie nabycia prawa. W takiej sytuacji - według projektu ustawy - organ administracji publicznej ograniczy się do stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których nie stwierdził nieważności decyzji.

- Zaskakujące jest to, nawet znając pewne wypowiedzi obecnego szefa dyplomacji Izraela, to jednak to, że ta krytyka będzie tak oderwana od rzeczywistości, od treści tej ustawy, jest zaskakujące - przyznał wiceszef polskiej dyplomacji.

- Zarzucanie nam prób negowania Holokaustu jest kompletnie fałszywe - dodał. - Jesteśmy gotowi, żeby rozmawiać, ale ta rozmowa musi się opierać o fakty - podkreślił wiceminister Jabłoński.

- Działania dyplomatyczne podejmowaliśmy tłumacząc czym jest ustawa, dlaczego jest podejmowana. Przedstawianie faktów, niestety, niespecjalnie może mieć wpływ na tych polityków Izraelu, którzy uważają, że - z przyczyn wewnętrznych - zaognianie sporu z Polską im się opłaca - dodał.

W ocenie Jabłońskiego skomplikowana sytuacja polityczna w Izraelu zachęca do konsolidowania elektoratu wokół sporu z Polską.

- My nie mamy zwyczaju, by projektu ustaw z wyprzedzeniem konsultować z innym krajem - zaznaczył wiceszef MSZ dodając, że działania polskiej dyplomacji skupiają się na wyjaśnieniu treści przyjmowanych przepisów.

- Suwerenność każdego państwa polega na tym, że uchwala prawo. Jeśli inne państwo się z tym nie zgadza, to prowadzone są rozmowy dyplomatyczne - dodał.