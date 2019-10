Kim są posłowie, którzy weszli do Sejmu z list Konfederacji?

Dla PiS sukces Konfederacji to jedno z najważniejszych zaskoczeń nocy wyborczej 13 października. Konfederacja wprowadziła 11 posłów, w tym Janusza Korwin-Mikkego, Grzegorza Brauna, Krzysztofa Bosaka, Jakuba Kuleszę, Konrada Berkowicza, Roberta Winnickiego, Dobromira Sośnierza czy Artura Dziambora. To jedyny komitet, którego reprezentację w Sejmie będą stanowić tylko mężczyźni.

Pierwszym pytaniem stojącym przed Konfederacją było to, czy w ogóle powstanie wspólne koło w Sejmie. Konfederacja składa się z kilku środowisk, co zresztą widać w składzie poselskim, który dostał się na Wiejską. Są tam wolnościowcy jak Berkowicz (jeden z najbliższych współpracowników Korwin-Mikkego, debiut w Sejmie) czy Kulesza i narodowcy jak Winnicki, Krzysztof Tuduj czy Krystian Kamiński. Ostatecznie wspólne koło powstało, a jego szefem został Jakub Kulesza, a zastępcą Krzysztof Bosak. Kulesza dostał się ponownie do Sejmu (w 2015 debiutował jako poseł Kukiz'15). Dla Bosaka to powrót do Sejmu po 12 latach. W 2005 dostał się do Sejmu z Ligi Polski Rodzin. – Mamy nadzieję, że będziemy mogli pracować tak, jak kluby w komisjach i nikt nas z tych komisji nie będzie wyrzucał, oraz że będziemy mieli przedstawiciela w Konwencie Seniorów – mówił Kulesza w trakcie konferencji po powołaniu koła.