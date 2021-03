Konfederacja: Horrendalne podatki na paliwa trzeba obniżyć

- Ceny paliw rosną nieubłaganie - powiedział poseł Krzysztof Bosak na konferencji prasowej zorganizowanej przez stacją paliw w Warszawie. Odnosząc się do PiS i PO stwierdził, że przedstawiciele tych partii będąc w opozycji zapowiadają obniżkę cen paliw, a "kiedy rządzą, do tematu nie wracają".

- Jarosław Kaczyński występował z kanistrem, na którym pokazywał, że ponad połowa ceny paliwa to podatki, robili to również politycy Platformy Obywatelskiej. PiS rządzi już piąty rok. Do dotychczas obciążających cenę paliw podatków dodał jeszcze opłatę emisyjną. Platforma Obywatelska rządziła osiem lat i również cen paliw nie obniżyła - zaznaczył.

Czytaj także: Policja zapowiada "zdecydowane represje" za łamanie obostrzeń

Bosak dodał, że ze względu na koniunkturę na światowych rynkach cena paliw powinna spadać, ale rośnie.