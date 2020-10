Krzysztof Bosak: Jesteśmy w stanie zapewnić dzieciom śmierć bez bólu

- To zależy z którymi rodzicami się rozmawia. Mamy w Polsce kilkanaście hospicjów perinatalnych. Natomiast ze strony rządu jest problem polegający na braku rozporządzenia w tej sprawie - mówił o pomocy dla rodziców Bosak.

- Ludzie są podzieleni w poglądach. Wszyscy potrzebujemy, żeby po tym wyroku uspokajać nastroje, żeby dać głos przede wszystkim specjalistom od ochrony nad dziećmi, ochrony nad kobietami - powiedział. - Są dzieci niezdolne do życia i wówczas wchodzi kwestia praw pacjenta - prawo do godnej śmierci - dodał polityk.

- Takie dzieci zgodnie z Kartą Praw Pacjenta prawo do godnej śmierci. To śmierć bez bólu i śmierć w obecności bliskich, gdzie uszanowana jest godność człowieka - powiedział Bosak.

- W tej chwili anestezjologia dziecięca jest rozwinięta na tyle mocno, że jesteśmy w stanie zapewnić takim dzieciom śmierć bez bólu. A dzięki wsparciu przez hospicja perinatalne zapewnić opiekę rodzicom - uważa polityk Konfederacji.

Bosak przekazał, że jego partia nie ma na tę chwilę propozycji ustawy, która regulowałaby prawo po orzeczeniu TK. - Trzeba zaczekać spokojnie, jesteśmy dzień po wyroku TK. To nie posłowie powinni pędzić pierwsi do składania propozycji - skomentował.

- Powinniśmy zaprosić specjalistów, szczególnie w zakresie tych przypadków granicznych, żeby powiedzieli jak częste są to wady, co one powodują, jak możemy zaopiekować się i matkami i dziećmi - dodał.