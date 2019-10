Konrad Berkowicz: Schetyna wygląda jakby kłamał, nawet gdy mówi prawdę

- Nie jest skuteczny, jako "frontman" - dodał poseł.

W ocenie Berkowicza "Schetyna to typ człowieka, któremu nawet jak zdarzy się powiedzieć prawdę, to wygląda jakby kłamał" i w efekcie lider PO "nie przekonuje wyborców" co "nie przekonuje wyborców".

Berkowicz stwierdził też, że w Koalicji Obywatelskiej "idzie nowy podział". - Wreszcie ideowy, a nie historyczny - dodał.

Poseł Konfederacji zwrócił też uwagę, że jego formacja - w odróżnieniu od Koalicji Obywatelskiej - rośnie, ponieważ w wyborach do PE, przy niższej frekwencji niż w wyborach parlamentarnych, miała 4,5 proc. głosów, a obecnie prawie 7 proc. (Konfederacja zdobyła w wyborach do Sejmu 6,71 proc. głosów).