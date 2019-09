Korwin-Mikke: Program Konfederacji? W szczegóły się nie wdaję, bo ludzie i tak tego nie zrozumieją

- Ludzie którzy na nas głosują, to jest bardzo świadoma część ludzi, nie są to jacyś idioci - przekonywał Janusz Korwin-Mikke w programie #RZECZoPOLITYCE.

Dzień dobry, Jacek Nizinkiewicz, #RZECZoPOLITYCE, moim gościem jest Janusz Korwin-Mikke, jeden z liderów Konfederacji.

Dzień dobry. Dlaczego dopiero 23 dni przed wyborami, konfederacja ogłosi swój program wyborczy?

Pamiętam jak startowaliśmy 30 lat temu w wyborach i przyjechali wtedy ludzie z Heritage Foundation nam pomagać. Pytają się jak przygotowania do wyborów, mówię, że mamy program, a oni: program kogo obchodzi program, baloniki, transparenty, program jest nieistotny w wyborach. Lud decyduje, a lud tych programów nie czyta. To po co prezentujecie jutro ten program? Ludzie chcą, żeby partia miała program, więc ma oczywiście. Na ile istotne jest to co w tym programie się znajdzie?

Tam są rzeczy podstawowe, które chcemy zrobić. Natomiast w szczegóły się nie wdaję, bo ludzie i tak tego nie zrozumieją. Czyli to tak pro-forma, żeby był, bo wypada? Ludzie którzy na nas głosują, to jest bardzo świadoma część ludzi, nie są to jacyś idioci i tak wiedzą na kogo głosują, więc tego programu nie potrzebują. Poniżej dalsza część artykułu

PiS opublikowało duży program, ponad 230 stron. I myśli pan, że ktoś to przeczytał? Ja czytałem inni dziennikarze czytali, politycy wydaje się, że też czytają. Ja czegoś takiego, broń Boże, nie czytam. Co znajdzie się w tym programie, jakie macie np. pomysły na służbę zdrowia, jak ją zreformować?

Nie trzeba jej reformować, trzeba wziąć osikowy kołek, i nim przebić służbę zdrowia, schować do trumny, tak, żeby nigdy nie powstała. Widział pan kiedyś człowieka, który potrzebowałby służby zdrowia, chorego leżącego na ulicy i krzyczy: służby zdrowia! Po jaka cholerę mamy płacić na tą całą bandę. 15 Lat temu źle się poczułem, byłem na rogu Smolnej i Nowego Światu, wchodzę do apteki proszę o nitroglicerynę, pani mi nie sprzeda bo nie mam recepty. Jak to jest możliwe, w normalnym kraju człowiek kupuje sobie co chce bez żadnej recepty, dlaczego ja muszę mieć receptę na lekarstwa. To co zrobić krótko i konkretnie? Zlikwidować służbę zdrowia całkowicie. Czyli całkowita prywatyzacja? Jest jedna dziedzina medycyny, która działa bezbłędnie - jest to weterynaria, ponieważ nie ma Ministerstwa Zdrowia dla zwierząt, to nie ma kasy chorych psów, dzięki temu nie ma żadnych problemów. A jeżeli chodzi o obronność?

Zwiększyć środki na obronność zdecydowanie. A edukacja? Zlikwidować Ministerstwo Edukacji. Dlaczego dzieci nie umierają z głodu? Bo nie istnieje ministerstwo aprowizacji narodowej, dlatego nikt z głodu nie umiera. Czy reforma Anny Zalewskiej jest reformą udaną? Zawsze myślałem, że była minister spraw zagranicznych jest najgłupszą osobą w PiS-ie, okazało się, że nie. Nie bardzo rozumiem jak można było to zrobić.

Był taki czas, że ludzie byli niezadowoleni z gimnazjów. Ta zmiana akurat nie ma większego znaczenia, ale nie rozumiem jednej rzeczy, przecież w zeszłym roku była pewna ilość uczniów i w tym roku jest mniej więcej taka sama. Ilość sal szkolnych jest taka sama, jak to się dzieje, że ludzie się nie mieszczą w klasach, to jest dla mnie niezrozumiałe. Jeżeli gdzieś jest nadmiar to gdzieś muszą być pustostany, jak to zrobiono, to wymaga geniuszu w pewnym sensie. Jesteśmy dzisiaj państwem podmiotowym, Polska wstała z kolan? Polska w tej chwili padła na kolana przed Waszyngtonem, Tel Awiwem i w tej chwili nic nie może zrobić, ponieważ pogorszyła stosunki z Francją, Niemcami, Ukrainą, Rosją, Litwą i z kim tam się jeszcze dało. W związku z czym zostały tylko Stany Zjednoczone. W jaki sposób stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i Tel Awiwem zostały pogorszone? Właśnie powiedziałem, że zostały na m tylko Stany Zjednoczone. A z Tel Awiwem, w jaki sposób te stosunki są gorsze? Z Tel Awiwem została wprowadzona ta idiotyczna ustawa o IPN-ie, to została jeszcze idiotycznie odwołana. Jeżeli już się ją uchwaliło to nie należało jej odwoływać. Chciałem przypomnieć, że ta ustawa to dokładne odwzorowanie ustawy Knesetu sprzed 30 lat, która każe więzieniem każdego, kto neguje holokaust, więc idziemy w ślady Knesetu. Ta ustawa nie jest odwołana to dlaczego tą trzeba było odwoływać, tak samo głupia, ale karanie więzieniem za negowanie faktów historycznych, mija się z sensem. Tylko 11 posłów się sprzeciwiło odwołaniu tej ustawy, czyli reszta głosowała za, po czym nagle wszyscy, którzy głosowali za odwołują, to wstyd.

Polscy rządzący sądzą zupełnie inaczej np. żądają teraz reparacji wojennych za drugą wojnę światową od Niemiec.

Mogą zażądać jeszcze za pierwszą wojnę światową, też nam się należy, ale jest to po prostu ośmieszanie się. Polską rządzą śmieszni ludzie np. Morawiecki, który obiecuje milion samochodów elektrycznych, to są śmieszne ludziki. Mówi pan o nich śmieszne ludzki a głosuje na nich 47% Polaków według sondaży. Durnych jest więcej niż ludzi normalnych, każda tfu demokracja w Polsce czy w USA, skończy się głupotą, nie ma rady tak się kończy każda tfu demokracja. Tak samo upadła I Rzeczpospolita, tak samo upadły Ateny, po wprowadzeniu tfu demokracji. Polsce grozi upadek za rządów PiS-u?

Całej Europie grozi upadek w tej chwili, to co się dzieje to jest przecież koszmar. 4 Dni temu w Hiszpanii zwolennicy modnej tam ekologii oddzielili koguty od kur, żeby kury nie były gwałcone. To są idioci, światem rządzą idioci w tej chwili, a to jest wynik tfu demokracji. Ale Polakom podobają się rządy PiS-u, podoba im się 500+, podobają im się te propozycje chociażby płacy minimalnej wkrótce Polacy mogą dostać 3 tysiące na rękę a wkrótce 4 tysiące. My proponujemy 10 tysięcy płacy minimalnej, co tam. W ogóle proponuje, żeby płaca minimalna była wyższa o 30% od średniej krajowej i w ten sposób rozwiążemy wszystkie problemy.