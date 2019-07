Hotel rozproszony nad Adriatykiem

Manturo Hotels pod marką Solycamp planuje w Chorwacji budowę hotelu z mobilnymi apartamentami.

Pierwsi klienci z oferty marki hotelu rozproszonego Solycamp w wybranych topowych resortach kempingowych w Chorwacji będą mogli skorzystać już za rok - zapowiada inwestor. - To, co będzie wyróżniało hotel rozproszony tworzony przez Manturo Hotels, to - oprócz wysokiego standardu, aplikacji mobilnej i ujednoliconego dla wszystkich apartamentów systemu rezerwacji i płatności - szeroki zakres usług dodatkowych. Docelowo ma to być m.in. sprzątanie na życzenie, śniadania do apartamentu, room service, dostęp do pobliskich kwiaciarni, pralni, restauracji czy atrakcji turystycznych ze specjalnymi zniżkami. Poniżej dalsza część artykułu

Hotel rozproszony nie ma jednego adresu, tworzą go mieszkania i domy położone nawet po całej miejscowości.

- Od kilku lat uważnie śledzimy rozwój resortów kempingowych w basenie Morza Śródziemnego i widać wyraźnie, że będą one zyskiwały na znaczeniu - mówi cytowany w komunikacie Bartłomiej J. Gawron, prezes Manturo Hotels. - Pomimo cen porównywalnych z hotelowymi nie powstała jeszcze marka hotelowa będąca operatorem na terenie resortu kempingowego. Praktycznie dotychczas cała branża bazuje na produkcie turystycznym i noclegowym. Przeprowadziliśmy analizy, z których wynika, że coraz więcej klientów, wybiera resorty kempingowe zamiast nadmorskich resortów hotelowych, ze względu na bliskość z naturą i dostępem do znacznie większej ilości atrakcji. Jednak tego. co im brakuje to standard obsługi hotelowej i dostęp do wyselekcjonowanych usług. Model hotelu rozproszonego wspierany nowoczesną technologią i usługami znanymi z aplikacji mobilnych, jest na to doskonałą odpowiedzią.

Prezes przypomina dane Eurostatu dotyczące 28 krajów: sprzedane noclegi w resortach kempingowych stanowią 13,8 proc. całego europejskiego rynku turystycznego. Eurostat szacuje, że w EU znajduje się 26 tys. kempingów z ok. 10 mln miejsc noclegowych. 30 proc. znajduje się we Francji, 15 proc. we Włoszech, 4,5 proc. w Chorwacji.

- Dzięki koncepcji hotelu rozproszonego możemy zaoferować nową jakość wypoczynku w segmencie rynku turystycznego, który należy do najbardziej perspektywicznych w Europie - mówi Mariusz Raban, dyrektor operacyjny, związany z branżą turystyczną od niemal 20 lat. - Chorwacja, od której zaczynamy budowę naszej sieci, to najszybciej rosnący rynek turystyczny w Europie. Planujemy że w przyszłości nasza marka hotelowa Solycamp by Manturo będzie obecna także we Włoszech i Francji.

Dodaje, że część apartamentów powstanie dzięki koncepcji inwestycyjnej M-Condo. Od klasycznej koncepcji condo ma ją odróżniać mniej formalności. Inwestor mówi o rentowności 9 proc. w skali roku, a właściciel mógłby spędzić w swoim apartamencie nawet dwa tygodnie.

- Koncepcja hotelu rozproszonego i apartamentu mobilnego jest bardzo elastyczna i wprost stworzona pod model znany choćby z condohoteli - komentuje prezes Manturo Hotels. - Nie musimy planować dużej inwestycji, czyli jednego dużego budynku i ponosić koszty budowy części wspólnych. W naszym modelu możemy się rozwijać w oparciu o autonomiczne, wolnostojące apartamenty, których liczbę i lokalizację możemy niemal dowolnie modyfikować i skalować wraz z rozwojem sieci. Chcemy, by nasza marka hotelowa wyróżniała się oprócz komfortu i usług znanych z pięciogwiazdkowych hoteli również zastosowaniem nowoczesnych technologii, co na tym rynku również będzie dużą przewagą konkurencyjną.

Manturo Hotels chce być operatorem dysponującym ponad 2 tys. mobilnych apartamentów w modelu hotelu rozproszonego.