Szymanek: Weź, nie przeszkadzaj

Żar(liwość) krytyki, jaka znów spadła na biorących udział w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym, roztopiłaby lodowce w Alpach i wysuszyła do cna Wisłę w kilkanaście miesięcy. Tymczasem zostało nam również kilkanaście, ale (na szczęście?) lat, aby „planeta nie była gorętsza niż Leonardo DiCaprio" (porównanie dla starszych) lub „...Tom Holland" (a to dla młodszych).

Że „nie ma oficjalnej strony protestu, z wytycznymi, nazwiskami, telefonami". I w ogóle skandalem było również to, że takiej strony nie mieli organizatorzy marszów „żółtych kamizelek", nie wspominając o wolnych sądach. I wreszcie, że „postulaty są tak ogólne, że aż tajemnicze". A podpisując się pod nimi, Polska Akademia Nauk oficjalnie potwierdziła, że jest masońską lożą, co za pieniądze Sorosa działa.

To tylko kilka przykładów niby-prostych – zdecydowanie więcej było prostackich – pytań zadawanych niby w trosce o młodych ludzi. Niby, bo w rzeczywistości deprecjonujących ogromny wysiłek wszystkich biorących udział w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym. Na tych, którzy je zadają, czeka Miasteczko Klimatyczne na warszawskim placu Defilad. Młodzież na te pytania odpowie – na najważniejsze: o klimat, również. Nawet w nocy, gdyż dzieciaki na zmianę pilnują miasteczka, bo już nie wystarczyło pieniędzy na ochronę. Ale one to robią dla swoich dzieci. A Ty?