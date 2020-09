Chrabota: Zdychająca antena nr 3

dźwięków i kształtowało moją muzyczną wrażliwość. Nigdy nie zapomnę dyktatorów tamtej anteny, Marka Gaszyńskiego, Wojciecha Manna czy niezapomnianego Piotra Kaczkowskiego. Do dziś słyszę gdzieś w pamięci jego autorską melorecytację wiersza Wisławy Szymborskiej: „Pukam do drzwi kamienia, to ja wpuść mnie...", z muzyką bodaj Flash and the Pan w tle.