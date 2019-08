Bartkiewicz: Mglista przyszłość polskiej armii

Marszałek Józef Piłsudski mawiał, że „naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości". Współczesnej Polsce nie da się zarzucić, że owej przeszłości nie szanuje. Przeciwnie – przeszłość bywa sprawą fundamentalną do tego stopnia, że można odnieść wrażenie, iż wojnę z bolszewikami toczyliśmy przed chwilą.

Szanując przeszłość, nie można jednak zapominać o spojrzeniu w przyszłość. Tymczasem przyszłość polskiego wojska jawi się mgliście i niewyraźnie. Oczywiście zarówno prezydent, jak i premier mówią o potrzebie budowy silnej armii, inwestycjach, dbaniu o żołnierzy, ale niejasne jest, co to oznacza w praktyce. Trudno nie odnieść wrażenia, że w modernizacji polskiej armii odbijamy się od ściany do ściany, a perspektywę przemian wyznaczają wyniki kolejnych wyborów.