Cieślak: Muzyczna awangarda mobilności

Kaseta i towarzyszące im „kaseciaki", czyli magnetofony kasetowe, zwłaszcza w biedniejszych regionach świata, a do takich należał PRL wraz z amerykańskimi przedmieściami, pozwalały naszym hipisom oraz afroamerykańskim didżejom wyjść z muzyką na ulicę bez konieczności tachania gigantycznych szpulowców. Na gramofony nie było ich stać.

Kaseta, a wraz z nią polskie wersje „kaseciaków" – grundigów i kaprali – oraz amerykańskie „boomboksy" były więc pierwszym synonimem dyskontu i mobilności w fonografii, co dziś w dobie smartfonów i streamingu szczególnie się liczy. Ale kasety stanowiły też zapowiedź irańskiej rewolucji. Kazania Chomeiniego kopiowano wszak na „sześćdziesiątkach" lub „dziewięćdziesiątkach", jak nazywano, w zależności od czasu nagrania, kasety. Z kolei w Indiach korzystali z nich chrześcijanie. Czyli walczące o swoje prawa grupy niemające pieniędzy. A gdy krezusi z Jethro Tull zwalczali kasety, podobnie jak Metallica później zwalczała portal Napster z MP3, hipisi z Grateful Dead namawiali swoich fanów do nagrywania ich koncertów na kasety, a nawet organizowali do tego specjalne stanowiska.