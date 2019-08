Krzyżak: Głowa marszałka sprawy nie kończy

Sprawa lotów marszałka Marka Kuchcińskiego nie nadwerężyła wizerunku Prawa i Sprawiedliwości. Pokazał to m.in. sondaż, który opublikowaliśmy na łamach „Rz" w poniedziałek. Wynikało z niego, że na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować ponad 41 proc. badanych. Widać to także w badaniu, które zamieszczamy dziś. Zdecydowana większość respondentów (aż 72 proc.) jest zdania, że loty marszałka nie odbiją się w sposób negatywny na wizerunku PiS.

Wyeliminowanie Kuchcińskiego wpisuje się w strategię działania prezesa PiS, który zdaje sobie sprawę z tego, że nie można powtarzać błędów poprzedników. Każda sprawa, która nie znajduje uznania w oczach elektoratu, musi zostać przecięta skalpelem. Wcześniej jednak trzeba dać jej czas, pozwolić na to, by media nadmuchały balon, a potem go przebić i powiedzieć: „Oni robili inaczej, ale my mamy inne standardy". Tak było przecież z nagrodami Szydło. Najpierw prezes kazał oddać je na cele charytatywne, zdecydował też o tym, by obniżyć uposażenia posłów i senatorów oraz pensje w samorządach. Na koniec ściął głowę samej premier.