Szczepłek: Godny finał świetnego turnieju

Anglia pierwszy raz od roku 1966 dotarła do finału wielkiej imprezy i jej kibice liczyli na to, że go wygra. Miała za sobą nowy, ale równie magiczny jak ten historyczny stadion Wembley i coś, na co mogli liczyć tylko najwięksi optymiści: strzeliła bramkę już w drugiej minucie.

Poniżej dalsza część artykułu