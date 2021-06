Szułdrzyński: Eliksir politycznej nieśmiertelności

Alchemicy z partii rządzącej byli przekonani, że wszelkie rany zadane PiS w ostatnich miesiącach, od sprawy aborcji po pandemię, mogą zostać w cudowny sposób zaleczone, jeśli dotychczasowy klucz poparcia PiS, czyli dowartościowanie grup elektoratu, które dotąd nie czuły się obywatelami pierwszej kategorii, podniesie się do kwadratu. Bo 500+ stanowiło coś w rodzaju takiego eliksiru, ale on jednak przestał działać.

Dlatego pojawił się Polski Ład. I rzeczywiście opozycja na kilka dni zaniemówiła, bo rozmach, z jakim rząd chciał obniżać podatki większości, dorzynając mniejszość najlepiej zarabiających, wydawał się ruchem, na jaki trudno znaleźć odpowiedź, która nie będzie prowadzić do wyborczej klęski. Bo któż by chciał być publicznym przeciwnikiem ulżenia podatkowego kilkunastu milionom „zwykłych Polaków" i adwokatem znienawidzonych „bogaczy"?

Koniec PiS zapowiadano już tyle razy, że nie będę tu stawiał takiej tezy. Nie wiem też, czy można stwierdzić koniec Polskiego Ładu, ale jeśli jednak przejdzie on w parlamencie, to tylko głosami Lewicy. Pytanie, czy w tak rozdrobnionym Sejmie ktoś miałby dziś interes w tym, by wyciągać do PiS pomocną dłoń i przegłosowywać program, który może dać mu kolejne zwycięstwo? Dlatego może to już być koniec reformatorskiego zapału PiS w tej kadencji. Tak, będzie czasem wygrywać, czasem przegrywać głosowania w poszczególnych sprawach, ale głębszych zmian już raczej nie przeprowadzi.