Andrzej Łomanowski: Wieje nudą od wschodu

Mniej więcej od 15 lat grozi nam tym samym : że nie będzie powstrzymywał nielegalnej imigracji i przemytu (do naszego kraju oraz na Litwę). Do tradycyjnego zestawu gróźb należy też straszenie represjami Polaków na Białorusi. Traktuje ich bowiem jak bandyta zakładników. Tym razem o nich nie mówił, już wcześniej ich bowiem zaatakował (po raz kolejny). Teraz każe pewnie osłabić kontrole na granicy (znów – po raz kolejny w ciągu półtorej dekady).

Wydawałoby się, że jeśli on naprawdę uważa, iż to Polsce zawdzięcza obecne kłopoty, powinien pójść po rozum do głowy, nie drażnić nas więcej i próbować się porozumieć. No, ale gdzie rozum, gdzie głowa, a gdzie Łukaszenko.