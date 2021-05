Kube: Najlepsze te małe kina

Nolan od początku pandemii ostrzegał przed zamykaniem kin, mimo zarzutów, że chce narażać zdrowie i życie ludzi. Te jego zdjęcia z kina w kalifornijskim Burbank miały zapewne dać sygnał widzom, że pora wrócić do oglądania filmów na dużym ekranie. Podejście reżysera nie wynikało tylko z tego, że sam zawodowo padł ofiarą covida. Jego pozycji nie zagraża jednorazowa niższa frekwencja, jak w przypadku „Teneta" mającego premierę w połowie 2020 r., tym bardziej że wszyscy w branży oberwali. Nolan kocha kino jako medium, a widzowie uwielbiają jego filmy także dlatego, że są to spektakularne widowiska. Widowiska, których – jak podejrzewa reżyser – nie można by sfinansować, gdyby miały dystrybucję tylko w obiegu telewizyjnym i VOD.