Jerzy Haszczyński: Joe Biden na wielu frontach

Jeszcze nie minęły trzy miesiące od inauguracji, a co chwilę słyszymy o nowych inicjatywach Joe Bidena w polityce zagranicznej. W ciągu jednego dnia potrafi podać datę całkowitego wycofania wojsk amerykańskich z Afganistanu (symboliczną: 20. rocznica zamachów terrorystycznych na USA z 11 września 2001 r.) oraz zaproponować Władimirowi Putinowi spotkanie na szczycie (w ciągu najbliższych miesięcy na neutralnym terenie, może w Austrii albo Finlandii).

Po drodze jego administracja pokazała Arabii Saudyjskiej, że nie godzi się na cięcie na kawałki przeciwników politycznych, a Iranowi, że powrót do porozumienia atomowego jest możliwy. Te ostatnie działania to wyraźny odwrót od polityki Donalda Trumpa. Podobnie jak przyznanie, że Putin jest „zabójcą". Nie wszystko jednak trzeba odwracać (Trump był zwolennikiem nawet szybszego wycofywania wojsk z Afganistanu, i nie tylko stamtąd). Nie wszystko można, choćby się chciało – tak jest z polityką imigracyjną: obietnica zmian zachęca do przekraczania granicy więcej przybyszów z Ameryki Łacińskiej, niż USA zamierzają przyjąć.