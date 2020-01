Szułdrzyński: Szansa na polsko-izraelski przełom

Dokładnie dwa lata temu reprezentująca rząd Izraela ambasador ze sceny przed słynną bramą do Birkenau głośno zaprotestowała przeciwko przyjętej dzień wcześniej ustawie przygotowanej przez Patryka Jakiego. Choć Senat i prezydent mieli szansę stanąć na wysokości zadania, karnie wykonywali polityczne polecenia, z wielkim pośpiechem przyjmując i podpisując ustawę, która szybko wywołała również sprzeciw ze strony naszego najpoważniejszego sojusznika – Stanów Zjednoczonych.

Dlatego słowa prezydenta Reuvena Rivlina, który stwierdził, że naród izraelski chce wyciągnąć dłoń do polskiego, zapraszając prezydenta RP do złożenia wizyty w Jerozolimie, aby pracować nad polepszeniem wzajemnych relacji, są dobrym prognostykiem. Mamy wreszcie szansę wyjść z tego dwuletniego impasu. Oczywiście istnieć będą między naszymi krajami różnice, spory, konflikty interesów – to w relacjach międzynarodowych oczywiste. Ale właśnie wspólnota pamięci, która w poniedziałek zjednoczyła kilkudziesięciu prezydentów, premierów, królów i książąt w Auschwitz, sprawia, że relacje między narodem polskim i żydowskim pozostaną szczególne.