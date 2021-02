Kacprzak: Czarnek, minister (zdalnej) edukacji i nauki

Po co na gwałt szczepimy nauczycieli skoro nie wrócą do szkół i uczelni by stacjonarnie a więc normalnie nauczać? To pytanie chciałam zadać ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi, który na początku lutego tak zachęcał nauczycieli do szczepień: „Szczepionkę udostępniamy Ci już w I etapie Narodowego Programu Szczepień. Chcemy, żebyś mógł zaszczepić się jak najszybciej, bo Twoja praca jest niezwykle ważna dla wykształcenia oraz przyszłości dzieci i młodzieży. Pamiętaj, to również od Ciebie zależy, kiedy nauka w Twojej szkole wróci do normalności. Bądź odpowiedzialny i świeć przykładem – zaszczep się przeciw COVID-19!”.

Znam przypadki młodych ludzi, których „zdalność” studiowania pozbawiła motywacji. Studia porzucili. Czy wrócą? Wątpię - wyleczyli się z uczenia, rozpoczęli pracę, myślą o wyjeździe. Są i dzieci, które kontaktują się z nauczycielką smsami bo nie ma ona dostępu do internetu - mieszka na podkarpackiej wsi i żadna rządowa dotacja do laptopa tego nie naprawi. Bo skoro minister zamknął uczelnie, to - jak dwa plus dwa jest cztery - nie otworzy szkół powszechnych.

Decyzja ministra Czarnka to problem nas wszystkich. Godzi bowiem także w zasadę sprawiedliwości społecznej - okazuje się bowiem, że wyszczepiliśmy priorytetowo 63 tys. nauczycieli akademickich deficytowymi szczepionkami wyłącznie po to by mogli latem podróżować sobie po świecie? Czy w tej sytuacji - pozostania w zdalnym, kulawym pseudonauczaniu, które cementuje pan minister - nie należało jednak przesunąć ich w kolejce do szczepień na wrzesień kosztem nie tylko osób starszych, służb mundurowych, które jak policja, straż pożarna czy graniczna nieustająco pracują stykając się z tysiącem przypadkowych ludzi, ale nawet pań ze sklepowych kas?

Brytyjski premier ogłaszając kilka dni temu rządowy plan luzowania obostrzeń (są od końca grudnia) jako pierwsze i najważniejsze wskazał powrót do stacjonarnego nauczania na każdym poziomie od początku uznając edukację (prawdziwą, a nie tą udawaną) za priorytet państwa. I nie, brytyjscy nauczyciele nie są w grupie VIP do szczepień - szczepionkę dostaną w zależności od wieku.

Polski szef Ministerstwa Zdalnej Edukacji i Nauki najwidoczniej ma inne priorytety. Smuci milczenie rządu w tej sprawie - premiera i ministra zdrowia - którzy potrafią pochylić się nad szmacianym kominem, którego już nosić nie wolno a polską naukę zostawili „po uważaniu” ministrowi Czarnkowi. I to jest w tej całej historii najsmutniejsze.