Jacek Cieślak: Czy Joachim Brudziński sugeruje artystom wstąpienie do PiS?

Z tego, co w nieprzemyślany sposób, a może właśnie przemyślany, napisał europoseł, wynika – tak, to czytelny sygnał i nikt wcześniej tak szczerze tego nie wyraził - że ci artyści, którzy mają inne zdanie niż władza, nie powinni domagać się udziału w publicznych dotacjach, zaś teraz, gdy trwa pandemia - również w rządowej pomocy dla kultury. To zaś mniej więcej znaczy tyle, że wszystkie pieniądze w budżecie należą się członkom i wyborcom PiS. Brawo: cóż za śmiały monolog na europejskiej scenie! Za rok może być Nobel!

Od dawna mówi się w Polsce o tak zwanej „czarnej liście” ludzi kultury, którzy nie mają szans na dotacje z różnych rządowych programów ze względu na swoje przekonania, zwłaszcza, gdy nie są one po myśli PiS. Jednak do tej pory nikt nikogo za rękę nie złapał. Zwolennicy teorii „czarnej listy” mogli mnożyć sugestie, ale dowodów brakowało. Wypowiedź Joachima Brudzińskiego daje do myślenia. Nie wiadomo tylko, czy jest wykładnią dla polityków PiS przekazaną przez osobę, która spędzała wakacje z Prezesem - czy tylko opinią „zwykłego twitterowicza”?