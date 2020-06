Michał Szułdrzyński: Wolność nie do odrzucenia

Trzeba mieć sporo tupetu, by przekonywać, że tylko obóz dobrej zmiany może zapewnić Polakom wolność, po tym, czego PiS dopuszcza się w telewizji publicznej, po skandalu z ocenzurowaniem na liście przebojów piosenki Kazika, której nie życzyli sobie politycy PiS, ponieważ uderzała ona w Jarosława Kaczyńskiego. Mający na starość coraz większą słabość do zamordystycznych metod Kaczyński, który milczy, gdy policja szykanuje osoby protestujące pod jego domem przeciwko polityce kierowanej przez niego partii, mówiący o tym, jak to na świecie wolność jest w odwrocie i tylko w Polsce ma się dobrze. Lider partii, której polityka często sprowadza się do szczucia na kolejne grupy społeczne – a to na elity, a to na sędziów, na lekarzy, na nauczycieli – zachwycony TVP, która nie ma problemu, by w kampanii wyborczej posługiwać się antysemickimi teoriami spiskowymi, strojący się w piórka obrońcy wolności nie wygląda nawet na dobry żart.