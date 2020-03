Bogusław Chrabota: Test na sprawność państwa

Podjęto słuszną decyzję o odwołaniu imprez masowych i kontroli na granicach państwa. Teraz czas na zamknięcie szkół.

Niejeden raz na tych łamach apelowaliśmy o to, by nie wykorzystywać epidemii koronawirusa w celach politycznych, a zwłaszcza w kampanii prezydenckiej. Mam wrażenie, że politycy wysłuchali tego apelu, a takie akcje jak hejt wymierzony w marszałka Grodzkiego po jego powrocie z ferii we Włoszech to wypadek przy pracy. Każdy w kwestii zagrożenia epidemią powinien być odpowiedzialny w pierwszej kolejności za siebie, choć tu krytycy Grodzkiego mają trochę racji – osoba publiczna, i to takiej rangi jak marszałek Senatu, powinna się w prywatnych wyborach kierować nieco innymi racjami niż zwykły Kowalski. Musi rozumieć, że jest lustrem postaw obywatelskich, nosi w sobie odrobinę majestatu Rzeczypospolitej, a to zobowiązuje. Poniżej dalsza część artykułu

Mam nadzieję, że Tomasz Grodzki szybko swój błąd pojmie, ale cała ta historia to najmniejszy problem, z jakim w najbliższym czasie zmierzy się Polska. Epidemia w Europie powoli, lecz systematycznie się rozwija. Kolejne kraje, tam gdzie to jeszcze możliwe, wprowadzają nadzwyczajne środki profilaktyczne. W innych, jak Włochy, sprawę przegapiono, co już nie tylko grozi, ale musi się skończyć ruiną gospodarki, a pewnie i katastrofą polityczną. Mogę tylko trzymać kciuki za ten wielki i ważny dla Polski kraj oraz apelować o pomoc znad Wisły i z Brukseli. Dramatyczna dynamika epidemii we Włoszech to wielki test dla europejskiej i ludzkiej solidarności. Także test dla polskiego rządu i nas samych. Próbujmy pomóc w imię wspólnych chrześcijańskich wartości. Przeczytaj także: UW, UJ i UAM odwołują wszystkie zajęcia dla studentów

Osobną sprawą jest sytuacja w Polsce. Mam świadomość, że stoimy u progu dużo większego kryzysu, niż dotąd sobie wyobrażaliśmy. Już dziś rysują się potencjalne problemy, z którymi będziemy musieli sobie poradzić. To deficyt środków sanitarnych, leków, miejsc na szpitalnych oddziałach ratunkowych, lekarzy i pielęgniarek, a także arcyważna kwestia dyscypliny społecznej. Przykład chiński pokazuje, że najważniejsze jest to ostatnie. Mądra i skuteczna polityka administracji wsparta przez świadome skali zagrożeń społeczeństwo. Jak dotąd rządzący Polską w kwestii epidemii nie zawodzą. Nie mam zastrzeżeń do aktywności informacyjnej rządu, nieźle radzi sobie minister Szumowski, sprawdza się zastosowanie w pracach centrum kryzysowego instrumentów korporacyjnych: codzienne spotkania, szybko podejmowane decyzje i monitoring ich wykonania. Podjęto dobrą decyzję o odwołaniu imprez masowych i kontroli na granicach kraju. To słuszna profilaktyka, o niebo łatwiejsza niż walka z rozpędzoną już chorobą.