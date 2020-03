Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński odwołują wszystkie zajęcia dla studentów

Zgodnie z opublikowanym zarządzeniem prof. Marcina Pałysa, rektora UW, „zawiesza się także służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych” a także „wstrzymuje się przyjazdy gości zagranicznych na Uniwersytet Warszawski”. Pewne restrykcje obejmą też akademiki, a dla czytelników zamyka się BUW.

#coronavirus #COVID19??Od jutra do 14 kwietnia zostają odwołane zajęcia dla studentów i doktorantów @UniWarszawski. Do 30 kwietnia nie będą się odbywały wydarzenia o charakterze otwartym (np. wykłady, konferencje, spektakle etc.) Więcej: https://t.co/gYITGBC6uv