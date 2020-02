Zuzanna Dąbrowska: Partia całuje w czoło

Obrazek trafił do mediów po poniedziałkowym posiedzeniu klubu parlamentarnego partii rządzącej, w którym wziął udział Andrzej Duda. Posiadanie zaplecza politycznego to dobra rzecz w kampanii, ale w tym przypadku właściwie nie wiadomo, kto kogo posiada. Gdyby to prezydent rozdawał karty, zaprosiłby pewnie posłów i senatorów do siebie, choć na imprezę w ogrodach jeszcze za chłodno. A tak, zamiast stać się gospodarzem wydarzenia, prezydent zapozował z prezesem i smutnymi nieco członkami władz partii przy długim stole prezydialnym, co szybko zdobyło w internecie złośliwy przydomek „Ostatnia wieczerza”. Ostatnia czy nie, ale na pewno nietrafiona.

