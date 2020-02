Michał Szułdrzyński: Strategiczny błąd Andrzeja Dudy

Decyzja prezydenta oznacza, że to właśnie sądownictwo stanie się głównym tematem trzymiesięcznej kampanii, a wszak wokół tej ustawy od dwóch miesięcy toczy się życie polityczne w Polsce.

Politycy PiS pytani, po co im ta ustawa tłumaczą, że nie mogli inaczej. Że po decyzji TSUE, która dawała sędziom możliwość kwestionowania niezawisłości innych sędziów, musieli podjąć kroki, które maja uchronić polski system prawny przed chaosem. Sęk w tym, że dotychczasowy chaos jest konsekwencja wprowadzanych przez nich zmian. A ustawa doprowadzi do jeszcze większego chaosu. Je przyjęcie świadczy o słabości PiS, o fiasku dotychczasowych „reform”. Choć już piąty rok PiS zgłasza kolejne ustawy i ich nowelizacje, system jest w coraz trudniejszej sytuacji. Choć sam Zbigniew Ziobro przyznał, że powołano do KRS sędziów chętnych do wykonania reformy, widać, że spośród 10 tys sędziów duża część wcale nie chce brać udziału w demolowaniu wymiaru sprawiedliwości. Wprowadzając mechanizm ułatwiający wyrzucenia ze stanu sędziowskiego sędziów, którzy nie odpowiadają ministrowi sprawiedliwości, prawica przyznaje się do klęski. Nie udało się przekonać sędziów, więc teraz pozostaje ich zastraszyć.

Ustawa więc niczego nie zamyka, ale otwiera nowy front sporu o sądownictwo. Kalendarz jest tu nieubłagany. Rząd dostał od TSUE tydzień na złożenie wyjaśnień co do procedur dyscyplinujących sędziów nim postanowi czy zawiesić Izbę Dyscyplinarną SN. Choćby Andrzej Duda próbował, ten temat będzie w kampanii powracał. Tylko dlatego, że PIS z powodów taktycznych poszedł na wojnę z sędziami, zapominając o strategii. A tę strategię wyłożył w swoim expose premier Mateusz Morawiecki, gdy odmieniał przez przypadki słowo normalność, wzywał do jedności i skupienia się na projektach rozwojowych. Było to logiczne – PiS by wygrać wybory prezydenckie potrzebuje wyborców w centrum, a większość elektoratu zmęczona jest konfliktem. Jednak zamiast tego od dwóch miesięcy trwa sądowa wojna.

Podpisując ustawę prezydent przeciął też wszelki dialog dotyczący sądownictwa, do którego zachęcał przewodniczący episkopatu. Jego decyzja może więc zaszkodzić mu nawet po stronie Kościoła. Jedyną szansą dla Dudy na wyjście z tego impasu, byłoby szybkie przygotowanie ustaw, które uporządkują chaos i doprowadzą do wycofania restrykcji. Inaczej zostanie jedynie bezwolnym wykonawcą kolejnych radykalnych pomysłów Zbigniewa Ziobro, który postanowił podporządkować sobie sądownictwo. Pytanie, czy wyborcy uwierzą w szczerość takiego ruchu.