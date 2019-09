Chrabota: Przymusowy samorząd dziennikarzy nie przejdzie

Każda władza miała, ma i będzie miała chętkę na media. A jednak w 1989 r., kiedy wykrawano zręby polskiej demokracji, zwyciężył pogląd, że dziennikarstwo będzie wolnym zawodem, a ta wolność stanie się kamieniem węgielnym ważniejszych wolności: słowa, sumienia czy prasy.

Nie wszystkim się to podobało. Pamiętam, jak za pierwszych rządów lewicy zaczęły do nas dochodzić pogłoski o rządowych planach powołania rady prasowej, organu analogicznego do KRRiT, który miałby kontrolować prasę. Reakcją środowiska był nie tylko protest, ale też natychmiastowy odruch samoregulacyjny. W kilka tygodni powstała Karta etyczna mediów i stojąca na jej straży Rada Etyki Mediów. Zasady przyjęła niemal całość środowiska, dzięki czemu argument polityków o braku troski o etyczne dziennikarstwo został regulatorom wytrącony z ręki.

Minęło ćwierć wieku i ze zdziwieniem słyszę echo politycznych regulatorów wolności polskiej prasy z tamtych czasów. Prawo i Sprawiedliwość mówi głośno o potrzebie powołania samorządu dziennikarskiego, który stałby na straży standardów naszego zawodu. Otóż warto wiedzieć, że taka samorządność istnieje. Są stowarzyszenia dziennikarskie, dziennikarskie związki zawodowe czy izby wydawców. Istnieją, bo prawo do ich tworzenia wynika wprost z wolności (a nie przymusu) stowarzyszania się. Mają różne cele, ale jednym z najważniejszych jest i zawsze będzie dbanie o standardy etyczne zawodu. Jeśli w istocie to się dla władzy najbardziej liczy, to żadnego samorządu wprowadzać nie trzeba.