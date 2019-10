Dojenie bez głowy

Od wyborów minęły ledwie dwa tygodnie, a z rządu już płyną sygnały o nowych planach podatkowych. We wtorek nowy podatek zapowiedziała szefowa resortu przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz. O podatku na razie niewiele wiadomo. Mają go płacić sklepy wielkopowierzchniowe za trudności, jakie tworzą w tkance miejskiej. Czyli na przykład za korki związane z ich działalnością i inwestycje miejskie, które ten problem mają pomóc rozwiązać albo ograniczyć. Nie wiadomo, jak podatek ma być naliczany. Wiadomo tylko, że nie od obrotów czy dochodów. Przedsiębiorcy już obawiają się niejasnych kryteriów jego ustalania, związanej z tym nierówności traktowania i po prostu zaburzeń dla równej konkurencji.

Może być też jednak tak, że nowy podatek jest elementem walki o utrzymanie limitu ograniczenia wysokości poboru składek na ZUS – dziś to 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Od tego, co wystaje ponad ten limit, składki już nie ma. Rząd chce to ograniczenie znieść. W efekcie osoby z wysokimi pensjami będą płaciły więcej na ZUS, a budżet zyska ponad 5 mld zł rocznie. Gowin i Emilewicz są przeciwko likwidacji 30-krotności. Być może nowy podatek nałożony na sklepy wielkopowierzchniowe to sposób na pokrycie choćby części związanego z tym uszczerbku w przyszłorocznym budżecie.