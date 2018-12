Po czterech latach w końcu jest internet w jednym pendolino

Po czterech latach od wprowadzenia na tory pendolino, pasażerowie tych ekspresów premium będą wreszcie mogli korzystać w czasie jazdy z bezpłatnego bezprzewodowego internetu.

Testowy pociąg z Wi-Fi przejechał w piątek trasą z Warszawy Wschodniej do Ciechanowa. W styczniu internet pojawi się w kolejnych składach obsługujących różne trasy. Jak poinformował przewoźnik, połowa składów pendolino będzie wyposażona w dostęp do sieci przed wakacjami przyszłego roku, natomiast wszystkie pociągi EIP powinny posiadać zainstalowane urządzenia do końca listopada.

- Prace montażowe przebiegają zgodnie z planem, więc już niedługo kolejne składy pendolino z dostępem do Wi-Fi będą wyjeżdżać na tory – zapowiada Artur Fryczkowski,dyrektor zarządzający serwisu i dyrektor handlowy firmy Alstom w Polsce. Pojawienie się WiFi chwalił także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk: - Spółki Grupy PKP realizują liczne inwestycje, aby zapewnić pasażerom wygodę na każdym etapie podróży. Jedną z nich jest realizowana umowa na montaż urządzeń Wi-Fi w pociągach pendolino – powiedział na spotkaniu z dziennikarzami.

Problem w tym, że powodów do dumy wcale nie ma. Brak Wi-Fi mocno obniżył jakość podróżowania pendolino. Dużą część pasażerów stanowią osoby podróżujące służbowo, które chciałyby wykorzystać czas przejazdu np. na korespondencję. Tymczasem do najnowocześniejszych pociągów na polskich torach bezprzewodowy internet trafia w ostatniej kolejności. Sieć Wi-Fi dostępna jest bowiem w blisko 250 składach i wagonach PKP Intercity. Posiada ją 206 wagonów spółki oraz 41 elektrycznych zespołów trakcyjnych, czyli 20 składów PesaDART, 20 składów FLIRT.

WiFi miało znaleźć się w pendolino jeszcze w 2015 roku. Jak tłumaczyli wówczas przedstawiciele przewoźnika, powodem braku sieci w nowych składach miało być późniejsze niż planowano dostarczenie ich przez producenta. – Było mało czasu i musieliśmy przede wszystkim skupić się na testach pociągów przed wprowadzeniem ich do grudniowego rozkładu jazdy – tłumaczył rzecznik Intercity. Sam montaż urządzeń miał być zarazem prostszy niż w wagonach „zwykłych” ekspresów, gdyż część elementów wewnętrznej sieci w pendolino już była. Potem okazało się jednak, że kluczowym problemem jest rozliczenie finansowe przedsięwzięcia: bez dogadania z producentem pociągów kolej nie mogła nic zrobić, w przeciwnym razie naraziłaby się na utratę gwarancji. Dopiero w połowie tego roku osiągnięto ostateczne porozumienie.

PKP Intercity zapowiada, że do roku 2023 bezprzewodowy internet będzie stanowił standardowe wyposażenie niemal 80 proc. składów przewoźnika. Docelowo mają go posiadać wszystkie jego pociągi.