Budka: Kryzys na granicy z Białorusią jest na rękę Kaczyńskiemu

Polityk odniósł się także to kontrowersyjnej wypowiedzi Władysława Frasyniuka, w której nazwał on polskich żołnierzy m.in. "śmieciami", w kontekście ich działań na granicy z Białorusią. - Nie powinniśmy dziś używać takiego języka - rozliczajmy tych, którzy wydają rozkazy. Frasyniuk powinien przeprosić, zwłaszcza, że nie podejrzewam go o to, że chciał obrazić polskich żołnierzy. Ale znowu, zamiast mówić o pomocy humanitarnej ludziom na granicy z Białorusią i o przekrętach PiS-owskich, dyskutuje się o jakiejś wypowiedzi - zauważył polityk opozycji.

Budka skomentował też decyzję o powołaniu ministra Przemysława Czarnka na stanowisko wiceprzewodniczącego rady do spraw rozwoju technologii wysokotemperaturowych reaktorów atomowych chłodzonych gazem.



- Człowiek, który jest nasycony nienawiścią do innych, który uwstecznia naszą edukację do średniowiecznego poziomu, nagle będzie wiceszefem komitetu, który będzie budował elektrownie jądrową. Nie wiem czy jest to funkcja płatna, czy nie, ale z pewnością nadaje się do tego tak, jak w ogóle do funkcji publicznych - stwierdził poseł.