Posłanka KO: W Niemczech dzieci testują raz w tygodniu, a Czarnek umacnia cnoty niewieście

Posłanka zwróciła uwagę, że Polska - pod względem odsetka wyszczepionych na COVID-19 - zajmuje obecnie 20. miejsce w UE. Rządowi zarzuciła, że problemem jest dla niego w tym kontekście głównie to, by "nie stracić kasy".

- Nawet jak (prezydent) mówi, że się zaszczepił, to te słowa nie przekonują - oceniła Leszczyna.

Zdaniem posłanki politycy PiS powinni "jeździć do małych miejscowości i do górali" i przekonywać do szczepień.

Dodała, że politycy KO "na każdym spotkaniu (z wyborcami - red.) mówią 'szczepcie się'", podczas gdy politycy PiS mówią "Polski Ład jest dla was bardzo dobry".

Posłanka zarzuciła też ministrowi edukacji, Przemysławowi Czarnkowi, że ten nie przygotowuje szkół na czwartą falę epidemii.

- Powinniśmy mieć cały system testowania uczniów i nauczycieli. Dzieci w Niemczech są testowane raz w tygodniu, a minister Czarnek zastanawia się, jak kształcić cnoty niewieście - mówiła.