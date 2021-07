Tusk proponuje pakt o nieagresji na opozycji

- Pamiętamy tragedię w Gdańsku i śmierć prezydenta Pawła Adamowicza i pamiętamy jak wielkie znaczenie w budowaniu nienawiści w niewielkich grupach ludzi wywołała Telewizja Publiczna - mówił p.o. przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

- Wczoraj w Szczecinie zostałem w Szczecinie bezpośrednio zaatakowany przez kobietę, rzuciła się na mnie z pięściami. Kilka osób próbowało ją zatrzymać. Doszło do szarpaniny. Potem podchodzili do mnie ludzie i mówili, że wiedzieli, że ta kobieta to zrobi i wiedzieli, kto ją przywiózł - kontynuował Tusk.

Polityk dodał, że "następnie w Telewizji Publicznej widzimy interpretację tych zdarzeń w wykonaniu ministrów, nawet ministra (Jacka) Sasina". Jak podkreślił w TVP przedstawiono sprawę tak, jakby to zwolennicy Donalda Tuska zaatakowali kobietę.

Odpowiadając na jedno z późniejszych pytań Tusk podkreślał. że rolą mediów jest "kontrolowanie władzy, szczególnie wtedy, gdy ta władza robi zamach na demokrację".

- Mówię o tym z narastającym niepokojem. Ja to znam z historii - prowokowanie poprzez agresywny atak jakiejś reakcji, a potem zrzucenie na tych, którzy są ofiarą tej agresji, odpowiedzialności za agresję - mówił były premier.

- Czy istnieje jakaś służba, jacyś funkcjonariusze, którzy mogą chronić człowieka przed 12-godzinnym atakiem w Telewizji Publicznej. Jak miałaby wyglądać taka ochrona? - pytał Tusk dopytywany o to, czy zamierza postarać się o ochronę. Tusk dodał, że "nawet na Węgrzech (Viktorowi) Orbanowi" nie przyszło do głowy, by wykorzystywać Telewizję Publiczną w takim zakresie przeciw opozycji.

- Ja nie mam TVP Info do dyspozycji. To co jest moją siłą i będzie moją siłą, to jest kontakt z ludźmi, nawet gdy będzie się wiązał z zagrożeniem - dodał Tusk.