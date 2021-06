Kidawa-Błońska: Gowin? Wybieram osoby z mocnym kręgosłupem

- Borys Budka wykonał wielką robotę i wykonuje tę pracę. Życie nie jest zero-jedynkowe. My mobilizujemy się do wielkiej batalii - tak wicemarszałek Sejmu odpowiedziała na pytanie czy konieczność powrotu Tuska oznacza, że obecny przewodniczący Platformy Obywatelskiej sobie nie radzi.

- Bardzo bym chciała, aby wrócił do Platformy, tak na 100 procent, dlatego, że przed nami bardzo trudna batalia. To od Platformy, od nas będzie zależało, czy opozycji uda się pokonać PiS - przekonywała Kidawa-Błońska.

A czy Platforma mogłaby współpracować z Jarosławem Gowinem?

- Można myśleć o budowaniu współpracy z ludźmi, którzy przestrzegają pewnych zasad. Moim zdaniem Jarosław Gowin przyczynił się znacznie do zdemolowania systemu prawodawstwa i sądownictwa w Polsce. Oczywiście nie cieszył się robiąc to, ale to zrobił i ponosi za to pełną odpowiedzialność - tak Kidawa-Błońska odpowiedziała na pytanie czy "drzwi dla Gowina powinny być otwarte".

- W polityce zawsze drzwi dla wszystkich są otwarte, ale ja wybieram te osoby, które jednak przestrzegają wartości, mają mocny kręgosłup - dodał.

- Gowin do nich nie należy? - zapytał prowadzący rozmowę Robert Mazurek.

- Nie cieszył się - ucięła temat Kidawa-Błońska.