Kowal: Morawiecki myślał, że jest delfinem. Jest zderzakiem

- Ja obstawiam ten pierwszy scenariusz. Uważam, że najostrzejsze będzie to co się wydarzy w kraju. Ja uważam, że może się to skończyć nawet rozpadem koalicji rządowej - stwierdził Kowal.

Pytany o to, czy w wyniku batalii o budżet UE Mateusz Morawiecki może stracić posadę, Kowal zwrócił uwagę, że "główny cel dla którego Morawiecki został premierem, nie został zrealizowany" - ponieważ premier miał być skuteczniejszy w negocjacjach z UE niż Beata Szydło, a - jak dodał - obecna sytuacja to "powtórzenie scenariusza 27 do 1". - Morawiecki ma wielu wrogów w rządzie - podkreślił Kowal.

Zdaniem Kowala rozwiązaniem kompromisowym sporu o budżet UE mogłaby być dodatkowa rezolucja interpretacyjna do rozporządzenia wiążącego wypłatę funduszy z Unii z kryterium praworządności, poluzowanie reguł Zielonego Ładu lub jakieś dodatkowe środki z UE dla Polski.