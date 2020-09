Borys Budka: KO poprze zakaz hodowli zwierząt futerkowych

Kiedy poznamy nowego szefa klubu PO? - Myślę, że uda się to jeszcze we wrześniu - odpowiedział Budka. - To nasza wewnętrzna sprawa i nie będziemy umawiać się przez media - dodał.



Zapytany, czy widzi w tej roli Cezarego Tomczyka, lider PO odpowiedział: Jeżeli zdecyduje się kandydować to jest osobą, która może liczyć na duże poparcie. Współpracuję z nim od wielu lat i jestem bardzo zadowolony.