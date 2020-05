Nitras: W dawnych czasach Szumowski byłby zdymisjonowany

Nitras komentując ten fakt i nawiązując do wniosku Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec Sasina stwierdził w TVN24, że "w momencie, gdy KO będzie rozliczać ministrów rządu PiS-u oni będą uciekać".

- Wszędzie gdzie upadały reżimy demokratyczne ich członkowie nagle chorowali - dodał Nitras.

Poseł Koalicji Obywatelskiej zapewnił następnie, że "nie żartuje z kwarantanny". - Ale mam takie poczucie, po tym wszystkim co zrobił pan Sasin, że nie do końca wierzę w uczciwość tego co mówi - zaznaczył.

Następnie Nitras dodał, że jeśli Sasin znalazł się w kwarantannie, a zdrowy jest minister zdrowia Łukasz Szumowski, to "przełóżmy wniosek o wotum nieufności (wobec niego - red.), a zajmijmy się ministrem Szumowskim, który ma na koncie 1000 zł". - Jeśli przyszłoby do niego dziecko i powiedziałoby: tata, kup mi hulajnogę, musiałby kredyt brać - ironizował.

- W dawnych czasach pan Szumowski musiałby odpowiadać przed niezależnym prokuratorem, sądem, premier by go zdymisjonował natychmiast, bo takie były standardy - mówił Nitras. Dopytywany za co Szumowski powinien zostać zdymisjonowany poseł Koalicji Obywatelskiej wyjaśnił, że minister powinien być zdymisjonowany za to, że "w czasie gdy był ministrem firma jego brata i żony dostawała wielomilionowe dotacje resortu - a pan minister fałszował swoje oświadczenia majątkowe, bo przepisywanie majątku kilka dni przed wejściem do rządu jest fałszowaniem".

- To jest rząd, który kłamie, nadużywa władzy, ukrywa majątek przed opinią publiczną jak rosyjscy oligarchowie - ocenił poseł Koalicji Obywatelskiej.