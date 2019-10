Lewandowski: Mam nadzieję, że dzieci zwycięzców nie będą żałowały

Europoseł był pytany, czy w kampanii Koalicja Obywatelska w odpowiedni sposób akcentowała swe silne strony. - Niestety nie - ocenił. - Już kampania europejska była marna, a kampania parlamentarna też nie była wybitna, bo nie szukała sposobu na naszą wiarygodność wśród elektoratu. A to jest czynnik decydujący - powiedział.

Zdaniem Lewandowskiego, opozycja, by wygrać z Prawem i Sprawiedliwością, powinna szukać "pól własnej wiarygodności", zamiast "wkraczać na obietnice socjalne", gdyż na tym polu, według europosła, "PiS ma sprawczość i wiarygodność". - My mamy wiarygodność europejską, bo PiS ponosi na tej arenie same porażki - ocenił.